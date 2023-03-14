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Порядка 1 тыс. участников и зрителей собрались на «Кубке Александра Большунова» в Истре
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Спорт — 14 Марта 2023, 21:47
В подмосковной Истре на трассе спортивной школы «Истина» состоялся первый «Кубок трёхкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова» по лыжным гонкам, передает пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Московской области.
«Порядка 1 тыс. участников и зрителей собрались сегодня на территории СШОР «Истина» на первом кубке трехкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова. Спасибо большое Александру, а также президенту федерации лыжных гонок России Елене Вяльбе, что нашли возможность приехать к нам в Истру и поддержать ребят. И вдвойне приятно, что Кубок Большунова в Подмосковье теперь будет традиционным. Ждем всех любителей лыж в следующем году!» – сказал министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абаренов.
Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов лично поприветствовал участников перед началом стартов.
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