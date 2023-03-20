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В Мытищах состоялась финальная игра зимнего сезона 2022/2023 проекта «Выходи во двор»
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Спорт — 20 Марта 2023, 09:15
«Легенды хоккея» поставили победную точку, обыграв любительскую сборную со счетом 8:6, информирует пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Московской области.
18 марта игра состоялась на катке «Яуза». Именно здесь в декабре 2022 года Легенды дали старт зимней серии игр.
«Более 2500 человек собрались, чтобы вместе с Легендами хоккея закрыть сезон. Следующей зимой обязательно еще приедем в Мытищи. Спасибо всем, кто пришел поддержать команды. И спасибо нашим Легендам за еще один прекрасный хоккейный сезон, который они провели с нами в Подмосковье! А уже в мае стартует второй сезон проекта «Выходи во двор» с Легендами футбола», – сказал министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абаренов. Глава регионального Минспорта также добавил, что такие встречи – это прекрасная возможность для детей получить советы от настоящих профессионалов.
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