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Подмосковные спортсмены завоевали на соревнованиях по тхэквондо ИТФ 141 медаль
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Спорт — 20 Марта 2023, 09:15
Спортсмены, представляющие Московскую область, завоевали 141 медаль на чемпионате и первенстве ЦФО по тхэквондо ИТФ, а также на фестивале «Оружейная столица», которые прошли в Туле, информирует пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Московской области.
За медали соревнований в многофункциональном спортивном центре «Тула-Арена» боролись более 800 спортсменов из 11 регионов России. Поединки прошли среди юниоров, юношей, мужчин, женщин и ветеранов.
Спортсмены из Московской области на чемпионате и первенстве ЦФО завоевали 57 медалей: 12 золотых, 17 серебряных и 28 бронзовых. На межрегиональном фестивале цветных поясов «Оружейная столица» в активе подмосковных тхэквондистов 84 медали: 30 золотых, 16 серебряных и 38 бронзовых.
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