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Более 1 тыс. человек вышли на старт «Головинской лыжни» в Истре
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Спорт — 21 Марта 2023, 08:56
Профессиональные спортсмены и лыжники-любители вышли на старт традиционной лыжной гонки «Головинская лыжня» 19 марта, которая прошла в деревне Головино г.о. Истра. В соревнованиях приняли участие порядка тысячи человек со всей Московской области, а также из других регионов страны, передает пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Московской области.
Для участия в забегах были доступны дистанции от 500 метров до 10 км в 19 возрастных категориях.
Открыл соревнования основатель подмосковной спортивной школы «Истина» заслуженный тренер СССР Алексей Холостов. В качестве почетного гостя на гонку была приглашена советская, российская лыжница, олимпийская чемпионка 1988 года Светлана Нагейкина.
Стоит отметить, что для многих лыжников зимний сезон завершается именно этой гонкой. «Головинская лыжня» регулярно проводится на базе лыжного центра «Истина» с 1980 года. Помимо любителей каждый год в ней принимают участие известные спортсмены.
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