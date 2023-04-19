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Подмосковная спортсменка завоевала золотую медаль на чемпионате России по фехтованию
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Спорт — 19 Апреля 2023, 08:53
Двукратная олимпийская чемпионка Яна Егорян заняла первое место на чемпионате России по фехтованию, представительница Московской области стала лучшей в личных соревнованиях среди женщин в фехтовании на саблях, и завоевала третий титул национальной чемпионки в своей карьере, информирует пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Московской области.
«В финале подмосковная спортсменка одолела двукратную победительницу юниорского первенства мира в личных и командных соревнованиях, сибирячку Алину Михайлову со счетом 15:12. Бронзовыми призерами стали двукратная олимпийская чемпионка София Позднякова и олимпийская чемпионка Ольга Никитина», - говорится в сообщении.
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