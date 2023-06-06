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Волейбольный клуб «Заречье-Одинцово» представил нового генерального партнера
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Спорт — 6 Июня 2023, 11:49
Пятого июня в Доме Правительства Московской области состоялась пресс-конференция, в ходе которой журналистам представили нового генерального партнера подмосковного волейбольного клуба «Заречье-Одинцово» – группу компаний «Садовое кольцо», передает пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Московской области.
«У нашего клуба "Заречье-Одинцово" большая история. Клуб дважды выигрывал чемпионат России. Губернатором Московской области была поставлена задача по возрождению клуба, чтобы он стал базой для воспитания резерва для национальной сборной нашей страны по волейболу. Мы, в свою очередь, обратились к депутату Государственной Думы Сергею Колунову. И сегодня у нас появился надежный партнер – группа компаний «Садовое кольцо». С этого межсезонья мы начинаем наш совместный путь, поставлены амбициозные задачи. В первом сезоне мы постараемся сделать все, чтобы попасть в «восьмерку» лучших клубов России, а также, чтобы наша молодежь росла, в том числе и благодаря приобретенным игрокам высокого уровня. Наша цель – сформировать из наших игроков костяк национальной сборной России. Я благодарен Федерации волейбола России за оказанную нашему клубу поддержку, в том числе и с переходом новых игроков», – рассказал министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абаренов.
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