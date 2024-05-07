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Хоккейный клуб «Балашиха» стал обладателем Кубка Владислава Третьяка
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Спорт — 7 Мая 2024, 10:37
Подмосковный детско-юношеский хоккейный клуб «Балашиха» стал победителем турнира «Кубок Владислава Третьяка» среди хоккеистов до 13 лет, информирует пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Московской области.
«В матче за выход в финал подмосковные хоккеисты обыграли московский ЦСКА со счетом 7:5. В решающей игре за главный трофей спортсмены ХК "Балашиха" сыграли с еще одной столичной командой "Красная Машина Юниор". Матч завершился со счетом 4:3 в пользу подмосковных хоккеистов. Таким образом, подопечные главного тренера команды Андрея Петушкина и тренера вратарей Александра Кошенкова стали обладателями "Кубка Владислава Третьяка"» - говорится в сообщении.
По итогам турнира лучшим нападающим стал Артем Баранов, а лучшим бомбардиром — Леонид Грибов.
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