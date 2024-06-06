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Команда из Красногорска стала бронзовым призером международного турнира по хоккею
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Спорт — 6 Июня 2024, 11:05
Команда РАНХиГС из Красногорска стала обладателем бронзовых медалей открытого чемпионата студенческой хоккейной лиги Москвы и Московской области. Об этом информирует пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Московской области.
«В матче за третье место Большого Кубкаподмосковные хоккеисты встретились с представителями РГСУ из Москвы. Со счетом 5:2 победили студенты из Красногорска», — говорится в сообщении.
В прошлом сезоне команда РАНХиГС не смогла войти в призовую тройку при восьми участниках чемпионата однако в этом году среди 35 команд, коллектив из Подмосковья стал бронзовым призером соревнований.
Самая молодая команда открытого чемпионата СХЛ Москвы и Московской области — «Армада» из Одинцовского г. о. стала серебряным призером в Малом Кубке, а замкнули призовую тройку еще одни представители Московской области — хоккеисты Губернского колледжа из г. о. Серпухов.
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