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Сборная Подмосковья завоевала 13 медалей на первенстве России по легкой атлетике
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Спорт — 3 Июля 2024, 09:05
Подмосковные спортсмены удостоились шести золотых, трех серебряных и четырех бронзовых наград первенства России по легкой атлетике среди юношей и девушек до 18 лет. Об этом передает пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Московской области.
«По итогам командного первенства подмосковная сборная заняла второе место, уступив лишь сборной Москвы. На третьем месте расположилась команда из Санкт-Петербурга», - говорится в сообщении.
Первое место в эстафете эстафета 4 по 400 метров среди юношей занял квартет атлетов Московской области: Артем Курманов, Егор Гайдеров, Алексей Кравчук и Павел Вихор. В беге на дистанции 800 метров лучшее время показала Елена Акимова. В барьерном беге на 100 метров победила Анастасия Пшеничная. В прыжках в длину не нашлось равных Татьяне Юсовой. Первой в мечтании диска стала Алиса Махмутова. В метании молота также первенствовала подмосковная спортсменка — Алена Бутенко.
Серебряные награды первенства страны выиграли: Павел Вихор в беге на 400 метров, Никита Шишимров в беге на 1 500 метров, на аналогичной дистанции среди девушек второе время показала Анастасия Шкурина.
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