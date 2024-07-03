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Спортсменка Подмосковья стала чемпионом России по маунтинбайку в гонке с выбыванием
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Спорт — 3 Июля 2024, 09:15
Велогонщица из Московской области Александра Ушакова одержала победу на чемпионате России по велосипедному спорту маунтинбайку-кросс-кантри в гонке с выбыванием, передает пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Подмосковья.
«Чемпионат России по маунтинбайку в гонке с выбыванием прошел 1 июля в поселке Слюдорудник Челябинской области. В соревнованиях приняли участие 29 сильнейших спортсменок со всей России. Турнир прошел в соответствии с целями федерального проекта "Спорт — норма жизни" национального проекта "Демография"» - говорится в сообщении.
Воспитанница училища олимпийского резерва № 1 в зачете среди женщин показала лучше время и выиграла золотую медаль. На вторую ступень пьедестала поднялась велогонщица из Удмуртской Республики Анна Миролюбова. Замкнула тройку призеров Диана Миронова из Санкт-Петербурга.
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