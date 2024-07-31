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Сборная Подмосковья завоевала золото первенства России по футболу
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Спорт — 31 Июля 2024, 10:52
Спортсменки сборной команды Московской области по футболу стали победителями первенства России среди юниорок до 19 лет. В решающем матче соревнований подмосковным футболисткам противостояла команда Москвы, передает пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Московской области.
«Основные события встречи пришлись на ее вторую половину. Кира Даниленкова стала автором первого гола в ворота соперника. Успех закрепила Алина Дресвянская, поставив голевую точку. Матч за «золото» первенства России завершила со счетом 2:0 в пользу подопечных Юрия Савина. На пути к финалу сборная Московской области уверено обыграла представителей Республики Башкортостан, Астраханской области и Ставропольского края, а также команду Волгоградской области, которая стала бронзовым призером турнира», - говорится в сообщении.
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