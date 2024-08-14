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Теннисистки из Московской области завоевали золото на XII летней спартакиаде учащихся
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Спорт — 14 Августа 2024, 13:45
Подмосковная сборная стала победителем соревнований по теннису в рамках XII летней спартакиады учащихся России, информирует пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Московской области.
«Представительницы региона Анна Пушкарева, Екатерина Тупицына и Дарья Корешкова стали лучшими в командных соревнованиях. Подмосковное трио заняло высшую ступень пьедестала, оставив позади соперниц из Самарской области и Москвы, которые расположились на втором и третьем местах соответственно», - говорится в сообщении.
В теннисном турнире на летней Спартакиаде принимали участие представители Москвы, Санкт-Петербурга, Московской, Воронежской, Саратовской, Самарской областей, Татарстана, Башкортостана, Мордовии и других: всего более 100 спортсменов из 17 регионов России.
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