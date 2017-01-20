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Жителей Подмосковья ожидают кардинальные изменения
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 20 Января 2017, 01:07
В этом году жителей ожидает ряд перемен.
Прекрасная новость – «минималка» в МО составит 13 750 рублей. Исходя из этой суммы будут определяться все социальные льготы. Разные типы социальной помощи будут предоставлены 2,5 миллионам жителей. Самая большая группа льготников – пенсионеры. Прожиточный минимум будет составлять 9161 рубль. Помощь будет оказана 151 000 нетрудоустроенных пенсионеров. На это было выделено 4,5 миллиарда рублей.
Кроме того, в 2017 году поддержка государства будет оказана новой группе лиц. Это учащиеся до 23 лет, которые лишились родителей во время обучения. Им будет присвоен статус детей-сирот и предоставлены соответствующие меры господдержки. Они будут обеспечены одеждой, бесплатной медпомощью.
Представителям бюджетных организаций в этом году будет повышена зарплата. Областная администрация обещала увеличить зарплату учителям на пять процентов. Некоторые учителя уже получили прибавку. Средняя зарплата учителей – 48500 рублей. Поднимать оплату чиновникам будут в зависимости от производительности их труда.
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