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В МО закупили спецтехнику для уборки снега
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 29 Января 2017, 00:11
О мероприятиях по уборке снега рассказал глава региона Андрей Воробьев. О чем сообщили на канале «360».
Губернатор пояснил, что Россия – холодная страна. В 2017 году выпало немалое количество осадков. Власти это понимают, поэтому реализуют проект закупки спецтехники, отслеживают эти закупки, чтобы дороги были в надлежащем состоянии. Ранее власти обговорили с представителями Сергиева Посада методы уборки снега во дворах и на дорогах сотрудниками коммунальных служб. Люди осознают, что коммунальщики при большом количестве осадков не могут оперативно вычистить дороги. Однако там, где снег не убирается, возникают неудобства.
Как пояснил Воробьев, многие города не выполняют план мероприятий по уборке снега. Власти стараются откорректировать ситуацию. Ранее в Сергиевом Посаде работал лишь один трактор. Сейчас количество техники в городе увеличилось.
Губернатор заметил, что решить проблему можно лишь одним способом – усилить методы работы. Покупать больше спецтехники и задействовать ее во всех очистных мероприятиях. Некоторые муниципалитеты демонстрируют эффективные методы работы, то есть тот, кто хочет способен решить проблему.
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