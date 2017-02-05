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В МО продолжают использовать методы формирования городской среды
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 5 Февраля 2017, 02:22
Опыт по благоустройству городской среды намерены использовать в других областях РФ, отметили в пресс-центре коммунального ведомства.
Глава коммунального ведомства Евгений Хромушин присутствовал на совещании по реализации проекта «Формирования городской среды» в Воронеже.
Социальные требования и отсутствие системы в вопросе благоустройства заставили разработать и внедрить специальные нормы. Проект благоустройства городской среды не первый год реализуется в МО. Определен список обязательных норм благоустройства, подготовлены и используются разнообразные системы финансирования, работают специальные образования по контролю за благоустроенными территориями, пояснил Хромушин.
В регионе благоустроено около 1,5 придворовых территорий по шести критериям. Это то, чего удалось добиться за два года работы проекта.
В МО также привлекли общественность к участию в разработке программы, определили список дворов и мероприятий.
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