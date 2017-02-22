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В Химках митингуют коммунальщики
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 22 Февраля 2017, 01:50
Один из городов МО на грани коммунальной катастрофы. На митинг вышли представители аварийной службы. Заявки граждан не обрабатываются. Рабочие просят погашения задолженности за 4 месяца. Многие сотрудники ЖКХ оказались в подобной ситуации. Люди вышли на акцию протеста.
Коммунальщики не обрабатывают заявки, которые поступают с Новых Химок, левого берега, Сходни. На обращения об аварийных ситуациях рабочие не реагируют уже пятый день.
Рабочие бастуют. Зарплаты людям не выплачиваются несколько месяцев. Массовую акцию протеста организовали возле диспетчерской. Рабочих поддержали коллеги из других коммунальных учреждений. В Химках их 10, все с задолженностями по заработной плате.
Ранее на митинг в городе выходили дворники. Рабочим обещали полное погашение долга, однако некоторые утверждают, что ситуация до сих пор не изменилась.
Рабочие могут лишь воспользоваться распискам подрядчика – компании «Азимут», которая обязуется выплатить задолженность в течение трех дней.
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