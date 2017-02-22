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Дворец культуры в Наро-Фоминске открывается после капитального ремонта
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Общество — 22 Февраля 2017, 01:54
Открытие ДК «Восток» в поселке Васильчиново Наро-Фоминского района после проведенного ремонта намечено на 22 февраля. Ремонтные работы обошлись властям в двадцать миллионов рублей, отмечают в пресс-центре Минкульта региона.
В поселке сегодня состоится открытие отремонтированного ДК «Восток».
Представители Минкульта отмечают, что открытие ДК будет сопровождаться праздничными мероприятиями в честь юбилея. В дворце культуры будет работать 18 клубов, в том числе секции рисования, шитья, театральная и вокальная группы, группа по шахматам. В кружках занимаются 298 детей.
Капремонт инициирован в рамках порегионального проекта по ремонту инфраструктуры в военных городках, отметила глава Минкульта в регионе Оксана Косарева.
Сообщается, что из областного бюджета на ремонт ДК было выделено 19 миллионов рублей. Рабочие заменили кровлю, отремонтировали фасад. В подвале установлена обновленная вентиляция, восстановлен спортзал. В ДК куплена новая мебель.
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