14
марта 2017
вторник
 
Главная  /  Общество  /  Как спланировать поездку в Тайланд самому?

Как спланировать поездку в Тайланд самому?

Новости вашего района

Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Балашиха Железнодорожный Реутов
городской округ
Домодедово
городской округ
Дубна
городской округ
Химки
городской округ
Волоколамский район
Воскресенский район
Дмитровский район
Егорьевский район
Зарайский район
Истринский район
Каширский район
Клинский район
Коломенский район
Красногорский район
Ленинский район
Лотошинский район
Луховицкий район
Люберецкий район
Можайский район
Мытищинский район
Наро-Фоминский район
Ногинский район
Одинцовский район
Озерский район
Орехово-Зуевский район
Павлово-Посадский район
Подольский район
Пушкинский район
Раменский район
Рузский район
Сергиево-Посадский район
Серебряно-Прудский район
Серпуховский район
Солнечногорский район
Ступинский район
Талдомский район
Чеховский район
Шатурский район
Шаховский район
Щелковский район

Online-интервью

Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Общество — 14 Марта 2017, 20:17

Каждый опытный путешественник знает, самостоятельная поездка намного более интересна, чем покупка уже готового тура. Ведь отправляясь в свободный вояж, вы сами выбираете места посещения, время визита, а также разнообразные развлечения. В путевках все расписано поминутно. Покупая такой тур, вы будете полностью прикованы к программе вашего отдыха, а также разным гидам и группам. Если вы хоть на шаг отойдете от таких групп, непременно придется выслушивать претензии гидов. Особенно интересна самостоятельная поездка в такую чудесную страну, как Таиланд. 

Пляж с самолетами на Пхукет

Отправляясь в одну из наиболее экзотических и красивых стран мира, вы получаете уникальную возможность насладиться прекрасными природными заповедниками и достопримечательностями Таиланда. Чувствуя полную свободу, вы сможете наслаждаться великолепными тропическими пейзажами бесконечно, купаться на местных пляжах без ограничений во времени, а также развлекаться в разных клубах. Путешествия в тайланд своим ходом сейчас очень востребованный тренд на российском туристическом рынке. Все больше наших сограждан старается отправиться в подобный вояж, опираясь только на свои силы и знания. 

Для организации подобного путешествия не требуется никаких особых усилий, можно больше узнать посетив канал youtube.com/KestTravelWorld. Сначала нужно позаботиться о приобретении авиабилетов по наиболее доступной для себя стоимости, например на скайсканере. А выбрать их вы легко сможете посредством сетевых сайтов-агрегаторов. Именно на таких веб-ресурсах представлен огромнейший выбор авиабилетов. Жилье вы также сможете забронировать прямо онлайн, без необходимости посещения разных офисов или же туроператоров. Нельзя забывать и о покупке страховки, без которой любая поездка может стать рисковой затеей. Когда вы уладите все перечисленные вопросы, можете смело отправляться в незабываемое путешествие и наслаждаться красотам этой сказочной страны.


панва.JPG



Версия для печати

Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость

Телевидение


You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.

Новости Красноармейска 30.11.2014

Все телеканалы

Радио

С места событий

Информация из первых уст
Все радиостанции московской области

Видео-блоги


You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.

Международный фестиваль спортивного кино "Красногорский"

Все блоги


Облако тегов

41+  Аксаков  Альтернатива  Альтернативная газета  аренда  аттракционы  Богородские вести  Бронницкие вести  Вести Дубны  Вестник Восточного Подмосковья  ветераны  взятка  Виадук  Видновские вести  Волоколамский край  Волхонка  Воскресенские деловые вести  Вперед (Сергиев Посад)  Вперед (Химки)  Время  Время Чеховское  Встреча  ГИБДД  Город  Городок  Городские вести  Городской вестник  Городской квартал  Городской ритм  Грань  Деловое Одинцово  дети  Дмитровский вестник  Долгие Пруды  дороги  дума  Егорьевский курьер  Егорьевское утро  жилье  ЖКХ  Жуковские вести  За новую жизнь  завод  Заря  Звенигородские вести  земля  Земля Подольская  Знамя труда  инвестиции  интернет  Искра-ТВ  Истринские вести  Калининградcкая правда  Каширские известия  кино  Ключ  Компаньон и Ко  конкурс  Конференция  космос  Котельники сегодня  Красногорские вести  Красное Знамя  Куйбышевец  Курьер-Инфо  Ленинская Шатура  Лобня  Луховицкие вести  Люберецкая газета  Люберецкая панорама  Маленький город  марафон  Маяк  Местные вести  МИГ  милиция  митинг  молодежь  Наша Апрелевка  Наше слово  Неделя в Подлипках  Новая жизнь  Новости недели  Новые рубежи  Новый шанс  Олимпиада  Ореховские вести  Основа  Павлово-Посадские известия  перестрелка  песня  Площадь Мира  По Ярославке  Победа  Подольский рабочий  пожар  праздник  преступление  Призыв  приставы  Протвино Сегодня  Пульс Ивантеевки  Пушкинский вестник  Пущинская среда  Реут  рецензии  РЖД  Родники  Рошальский вестник  свинокомплекс  Своя газета  Север Подмосковья  Сельская Новь  Сенеж  Сергиевские ведомости  Серебряно-Прудский вестник  Серп и Молот  склады  Слет  События  Совет  Солнечногорский курьер  Сочи  спорт  Спорт  Спутник  студенты  Ступинская панорама  суд  театр  терроризм  убийство  Угрешские вести  Уполномоченный по правам человека  учителя  Факт  футбол  Химкинские новости  хоккей  Центр города  церковь  Черноголовская газета  Чеховский вестник  школы  школьники  Щербинский вестник  Электрогорские вести  эрудиты  Ярославка - реклама  Ять 
  ﻿
Погода 0 -2
ночью -1 -3 утром 0 +2
Котировки
USD ЦБ РФ 59,1327 -0.0847
EUR ЦБ РФ 63,2661 0.5253

Рекламное агентство
Благотворительные и некоммерческие проекты

Партнеры





































все партнеры 		 