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На детской игровой площадке обнаружены прогнившие детали
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 13 Июня 2017, 16:26
Представители надзорного ведомства в регионе привлекли к ответственности в одном из городов Подмосковья компанию, которая отвечала за состояние игровой площадки, отмечают в пресс-центре отделении Госадмтехнадзора.
После недавней проверки инспекторами зафиксированы многочисленные нарушения в игровом комплексе на улице Лесной в Дзержинске. Представители надзорного ведомства определили, что некоторое игровое оборудование из дерева содержит сколы, кроме того, инспекторы выявили наличие гниения основания опор. Ответственность за игровой комплекс несет компания ОЖИКОМ. Она уже привлечена к ответственности.
По сведениям пресс-центра, проверяющие выявили на территории детского комплекса выступающие элементы фундамента, а также детали креплений, что небезопасно для детей. На некоторых качелях отсутствовали детали. Кроме того, на территории игрового комплекса не была информационного бюллетеня о правилах поведения и возрастных ограничениях при использовании качелей, информации о компании, которая эксплуатирует оборудование.
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