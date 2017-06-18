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Лучший интерьер в экостиле в Химках
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Общество — 18 Июня 2017, 00:44
Клиенты Оксаны Цымбаловой знают за чем приходят: мастерская работает с интерьерами в экологическом стиле. То есть используются лишь натуральные материалы для отделки.
Хозяева дома в Химках, семья с двумя сыновьями, планировала сделать его экологичным, поэтому никаких сомнений не вызвала рекомендация использовать для отделки керамогранит и мрамор, а также кору дерева.
Дизайнеры предложили перепланировать гараж на первом этаже в гостиную. Семье это предложение пришлось по душе: в семье есть еще домашний любимец. Перепланировка была одобрена без малейших возражений.
На первом этаже были кухня, гостиная, а также хозяйственный блок. Спальни располагаются на 2-м и 3-м этажах. В каждой комнате есть гардеробная.
Сотрудники мастерской уверены, что рабочий кабинет под лестницей будет идеальным местом для работы. Для отделки ступенек использовали пробковый материал. На взгляд Цымбаловой, пробка – оптимальное решение для лестницы. Это экологично, к тому же она создает хорошую шумоизоляцию.
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