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Подмосковье атаковал борщевик
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 19 Июня 2017, 01:55
Вредное растение заполонило Подмосковье. Ежегодно от борщевика страдают поля и огороды. Контактирование с растением может вызвать ожог.
Известный аграрий Олег Сирота сообщил, что лишь капля растения способна вызвать необратимые последствия. Опытный фермер отметил, что его огород в этом году заполнил борщевик.
Ареал обитания ядовитого растений – поля и огороды. Многие огородники ежегодно страдают от ожогов, полученных от контакта с растением.
После контакта нужно закрывать пораженное место от ультрафиолета. Тщательно вымыть и не покидать пределов дома. Вероятность получить ожог чрезвычайно высока.
Для борьбы с сорняком аграрий используют косу. Кроме того, Олег Сирота старается применить и более радикальны методы. Борщевик может быть обработан специальной смесью. Однако этот способ чреват заражением почвы химикатами. Аграрий использует трактор для вспахивания поля.
Стоит отметить, что сорняк – наиболее адаптируемое растение. В советское время его использовали в качестве корма для скота, но случилось так, что растение оказалось ядовитым.
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