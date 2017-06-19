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В Подольске нашествие виноградных улиток
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 19 Июня 2017, 21:39
В одном из городов Московской области активизировались виноградные улитки, а все потому, что в Подольске для моллюсков сложились благоприятные условия для жизни. Об этом рассказал биолог Владислав Тропин.
Жительница Подольска рассказала о том, что 19 июня на улице Машиностроителей заметила моллюсков, чей размер составлял пять сантиметров. Другая горожанка обнаружила улиток в конце мая. Она рассказала, что заметила на Свердлова моллюска, размеры которого составляли около 8 сантиметров.
Специалист отметил, что это виноградные улитки, ареалом обитания которых являются теплые страны, однако можно обнаружить их и в РФ. Больше всего их обитает в Тульской области, откуда они начали мигрировать на север в сторону МО. Конечно, они обитают и в Подольске. Нет ничего странного в этом. В последние годы в городе сложился благоприятный для моллюсков климат. Бояться их не стоит. Эксперт не рекомендует также потреблять их в пищу, так как они переносят гельминтов.
Сообщается, что никаких жалоб на виноградных улиток от горожан не поступало.
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