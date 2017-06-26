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Передвижной книжный магазин заработает в Москве
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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 26 Июня 2017, 12:23
Транспортное средство, которое объединит книжную лавку и концертную площадку, заработает в «Музеоне», отмечают представители пресс-центра феста Kids Rock Fest.
В Москве начнет ходить «БампеР-Р-Рок» - книжная лавка и концертная платформа в одном месте. Организаторы проекта намеревались создать такое место, где можно будет без проблем почитать и послушать музыку.
Проект позволит поддерживать устойчивый интерес к чтению, развивать музыкальные пристрастия, создавать место, где понравится всем. В задачи организаторов входило создать нестандартную городскую среду.
Автобус начал ходить в Москве в 2010 году, предоставляя возможность наслаждаться чтением и проводя различные лекции. Музфест Kids Rock Fest действует с 2014 года. Он позволяет детям и их родителям открыть новую культуру отдыха.
Особой популярность на фестивале пользуются рок-чтения. Дети могут читать любимые книги со взрослыми. И книжный автобус, и музфест давно сотрудничают, поэтому появление нового общего проекта не заставило себя ждать.
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