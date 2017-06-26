26июня 2017
понедельник
|
В Наро-Фоминске экологическая катастрофа
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Общество — 26 Июня 2017, 12:27
Поселки в районе Наро-Фоминска, раскинувшиеся на берегах Десны, переживают экологическое бедствие. Поселки Мартемьяново и Афинеево образовано очень давно, однако сегодня они утопают в строительных отходах. О чем стало известно каналу «360».
Речка переполнена нечистотами до впадения в Пахру. Чиновники на ситуацию не реагируют. Они считают, что ничего серьезного не происходит. В течение 7 лет поселения терпят экологическое бедствие.
Поселок Афинеево готовят к застройке. Раньше тут были красивые луга, жители собирали ягоды и грибы, но сейчас берег засыпан строительными отходами.
Местные жители рассказывают, что раньше тут было много животных и птиц, но сейчас даже соловьи не поют. А все потому, что поселок засыпан 30 000 квадратных метров строительных отходов.
Катастрофа уже совсем близко к «Лесу Победы». Его создавали к годовщине праздника. Спецтехника работает совсем рядом. Чиновники обещают поставить парк на кадастровый учет, но не делают этого.
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
|
Погода +22 +24
вечером +17 +19 ночью +14 +16
Котировки
Партнеры