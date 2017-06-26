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Московский транспорт работает без сбоев несмотря непростые погодные условия
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 26 Июня 2017, 20:37
Транспорт столицы готов к работе в условиях непогоды. Сбоев в работе транспорта не зафиксировано, отмечают представители транспортного ведомства Москвы.
Сегодня в столице сохраняться сложные погодные условия. До 21.00 будет идти дождь. Кроме того, прогнозируется гроза.
Транспорт столицы готов к работе в условиях непогоды. Сбоев в работе транспорта не зафиксировано, отмечено в материале транспортного ведомства Москвы.
Автомобилистов попросили отказаться от выездов на личных и порекомендовали использовать общественный транспорт. Кроме того, владельцы авто просят быть внимательными на дороге, соблюдать правила, не превышать скорость, не заниматься обгонами и не совершать необдуманных действий.
Представители отделения дорожного движения в столице расценивают ситуацию на улицах на пять баллов. Больше всего проблем имеет место на Ленинградском шоссе. На Садовом кольце установлены скоростные лимиты.
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