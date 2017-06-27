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В МО благоустроят 14 дворов
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 27 Июня 2017, 23:33
В Ленинском районе Подмосковья собираются благоустроить 14 дворов ввиду реализации программы формирования комфортной городской среды, отмечают в пресс-центре коммунального ведомства.
14 дворов намерены привести в порядок в Ленинском районе МО в этом году ввиду реализации программы формирования комфортной городской среды. Власти учли мнение горожан в рамках реализации программы. Весной на сайте «Добродел» прошло голосование в режиме онлайн, заявил глава коммунального ведомства Евгений Хромушин.
66 000 жителей региона поучаствовали в голосовании. Люди сами определили, что должно быть благоустроено и какие дворы должны быть приведены в порядок. Адресный список всех дворов, допместа для стоянки, игровые площадки для детей, спортплощадки – все это волнует жителей в регионе и именно они определили все будущие работы.
Адресный список дворов опубликован на официальном ресурсе городской администрации. Ранее в Ленинском районе привели в порядок 11 дворов.
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