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80 парков появится в столице к 2020 году

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Общество — 7 Июля 2017, 19:24

Около 80 парков начнет функционировать в столице в течение трех лет. Больше всего проектов будет реализовано в районе Москвы-реки.

80 прогулочных зон организовано для жителей столицы и приезжих в последние 6 лет. Такое же количество парков представители градостроительного ведомства намерены завершить к 2020 году, сообщил Марат Хуснуллин.

Он пояснил, что больше всего проектов будет реализовано в районе Москвы-реки. В рамках проектов будет создано 120 километров набережных, сорок центров для отдыха, а также 24 современных моста.

Отмечается, что в данный момент активно ведется работами над двумя парковыми зонами высокого уровня - «Зарядье» и «Остров мечты».

В центре столице сегодня создают самый большой ландшафтный парк, даже по мировым стандартам. Кроме того, «Зарядье» - это самая большая парковая зона за последние 50 лет.

Площадь обоих парков составляет 77 900 квадратных метров, в том числе и здание филармонии. Каждый год в парке сможет бывать до 12 миллионов человек.



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