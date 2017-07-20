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Дождевики в московском метро раздавали по отпечаткам
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Общество — 20 Июля 2017, 01:08
Бесплатные накидки от дождя в метро столицы будут выдавать при снятии отпечатков. Таким образом пассажиры не смогут взять себе несколько штук одновременно, рассказал пиарщик Иван Макаров.
Раньше представитель Мосгордумы Александр Семенников инициировал раздачу накидок от дождя в метро в плохую погоду. На них может быть размещено рекламное сообщение и сведения о достопримечательностях.
Это отличная пиар-акция. Она имеет преимущества ввиду того, что в этом году часто идут дожди. Москвичам эта инициатива придется по душе, так как дождевики в этом году нужны всем, отметил пиарщик.
Но специалист уверен, что выдача накидок будет производится контролируемо, так как некоторые люди захотят себе взять несколько штук.
Макаров уверен, что многие захотят получить больше дождевиков, чем положено. Нужно создать группу, которая будет идентифицировать каждого человека.
Этим летом в столице выпало больше положенной нормы осадков, был использован лимит на весь сезон. Градусники показывали температуру ниже нормы на 2,5 градуса.
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