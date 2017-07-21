21июля 2017
пятница
|
Пассажиры будут экономить до 2000 рублей на авиаперелетах
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Общество — 21 Июля 2017, 00:06
Глава компании «Авиапорт» Олег Пантелеев уверен, что пассажиры без багажа смогут экономить до двух-трех тысяч рублей.
Депутаты Государственной думы утвердили проект, позволяющий сэкономить на авиаперелетах. Если у пассажира будет отсутствовать багаж, цена за его провоз будет вычитать из стоимости билета. Пассажиры смогут перевозить бесплатно ручную кладь. А это не меньше десяти килограммов на одного человека. Размеры ручного багажа должны быть такими, чтобы можно было спокойно разместить его в салоне.
Пантелеев отметил, что новые тарифы позволят продавать билеты с разницей в две-три тысячи рублей.
На взгляд же специалиста ВШЭ Андрея Крамаренко, стоимость билетов на самолет не изменится. Он уверен, что нет никакой связи между ценой билета и исключением из стоимости багажа. Авиаперевозчики всегда могут заработать на тех билетах, которые включают багаж, либо возврат цены перелета, если пассажир откажется. Авиаперевозчик может заработать на тех билетах, в которые провоз багаж включен и не включен.
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
|
Погода +12 +14
утром +16 +18 днем +18 +20
Котировки
Партнеры