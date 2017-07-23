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На «фиолетовую» ветку метрополитена запустили новый состав
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Общество — 23 Июля 2017, 00:16
Современный поезд «Москва» запущен для транспортировки пассажиров на Таганско-Краснопресненскую линию. Это один из 27 поездов, которые будут запущены в метро до конца года.
Современный состав готов к работе после того, как прошел все эксплуатационные испытания. На протяжении нескольких месяцев поезд тестировался в самом метро. Специалисты постановили, что современный состав соответствует современным характеристикам.
В скором времени на линию выпустят два современных поезда 765-й серии «Москва». Их направят в депо «Выхино», которое занимается обслуживанием «фиолетовой» линии. Поезда протестируют и лишь потом выпустят на линию.
Новые поезда заменят старые составы на линии. Новые поезда могут вмещать до 1500 человек. По всему составу тянется сквозной проход. Кроме того, в новых составах будет улучшена система информирования, а также появятся USB-разъемы для зарядки портативных устройств.
Новые поезда были запущены на самую загруженную ветку столичного метро в апреле.
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