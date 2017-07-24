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Москвичи стали больше интересоваться многокомнатным жильем в новостроях
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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 24 Июля 2017, 18:53
Москвичей стали больше интересовать трех и четырехкомнатные квартиры. Спрос на них в июле увеличился на 21 процент в сравнении с показателями за прошлый год, сообщают в пресс-центре «ИНКОМ-Недвижимость».
Сотрудники компании сообщают, что на рынке формируется новый тренд – рост интереса к многоквартирному жилью в старой Москве: этим летом спрос на жилье тут увеличился на 21 процент.
В районе новой Москвы много желающих обзавестись жильем: 14 процентов интересуются многоквартирными вариантами, однокомнатным жильем – 48 процентов, студиями – 3 процента, двухкомнатными квартирами 35 процентов.
Большие квартиры пользуются популярностью в Подмосковье – спрос увеличился на 12 процентов. Растет интерес и к двухкомнатным квартирам: 34 процента заинтересованных покупателей. К студиям покупатели проявляют меньше интереса- 9 процентов, как и к однокомнатным квартирам – интерес к ним упал с 47 до 45 процентов.
Формирование этого тренда обусловлено тем, что большая часть предложений на рынке – это однокомнатные и двухкомнатные квартиры. Некоторым покупателям нужно именно многокомнатное жилье – семьям с детьми, к примеру.
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