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Робот-библиотекарь помогает с выбором фильмов
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 1 Августа 2017, 16:20
Робот-библиотекарь в столице будет оповещать граждан о новинках мира кинематографа, и информировать, по мотивам каких литературных изданий они сняты. О чем рассказали на портале городской администрации.
Telegram-робот библиотек Минкульта столицы @MosBibliotekaBot реили оснастить дополнительной опцией. Он информирует людей о последних киноновинках по книгам, которые будут выпущены. Робот проинформирует горожан о том, где отмеченные книжки можно будет найти, чтобы быть готовым к походу на премьеру.
Совсем скоро москвичи смогут увидеть три кинокартины по мотивам книг. Это фантастическая лента «Темная башня» по серии книг известного фантаста Стивена Кинга. Драма, британского производства «Леди Макбет» по классике «Леди Макбет Мценского уезда» Николая Лескова и лента «Тюльпанная лихорадка» по творчеству британки Деборы Моггак.
Глава объединения по развитию культурных комплексов Мария Рогачева заявила, что экранизированные книги имеют большую популярность у читателей библиотек. Поэтому москвичей решили заранее оповещать о том, какие книжки будут экранизированы в ближайшее время, чтобы подогреть их интерес.
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