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Сотрудники почты помогут школьникам в МО подготовится к школе
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Общество — 2 Августа 2017, 14:44
«Почта России» до конца сентября предлагает принять участие в проекте «Снова в школу», который позволит россиянам купить все нужные вещи в почтовых департаментах, отмечают представители компании.
В ходе проекта покупатели получат возможность приобрести в почтовых филиалах нужные для школы вещи: ручки, карандаши, фломастеры, альбомы, дневники и ранцы.
Проект «Снова в школу» инициируют в почтовых департаментах Подмосковья, и других регионов страны несколько лет подряд. Ранее закупить все нужное для обучения смогли десятки тысяч посетителей департаментов связи. Сейчас представители почты увеличили выбор канцтоваров и представили лучшие продукты по цене и качеству.
В филиалах связи в этом году определили отдельные зоны для реализации школьной продукции, установили новые стенды. В филиалах представлен широкий ассортимент книг: как детской, так и художественной.
Помимо того, в этом году покупатели могут купить продукцию под логотипом «Почты России». Это и блокноты, и ручки.
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