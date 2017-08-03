03августа 2017
четверг
|
Химчане украсят подъезды живописными картинами
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Общество — 3 Августа 2017, 16:20
В ходе реализации проекта «Мой подъезд» жильцы многоэтажек в городском округе смогут самостоятельно подобрать подходящее оформление и декорировать стены в домах картинами животных и растений, а также брендовой подписью «Химки», сообщают в пресс-центре местной администрации.
ДУКи в Химках позволяют жителям города самостоятельно выбрать варианты оформления стен в многоэтажках. Чтобы создать более комфортную среду в подъезде управляющие компании предлагают разукрасить поверхности картинами растений и животных.
Также людям позволят самостоятельно выбрать вариант установки в районе дверей специальных крючков для сумок и покраски ступеней фосфорным красителем, чтобы они отсвечивали при плохом освещении.
Глава управляющей компании Руслан Гаевский заметил, что для компании подъезд – это своего рода визитка многоэтажки. Поэтому совместно с жильцами заранее определяются работы, а после рабочие приступают к своим обязанностям.
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
|
Погода +23 +25
вечером +18 +20 ночью +14 +16
Котировки
Партнеры