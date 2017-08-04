05августа 2017
суббота
|
Москвичам порекомендовали покупать арбузы на рынках
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Общество — 4 Августа 2017, 23:03
Москвичам рекомендуют покупать арбузы и дыни на рынках и соответствующих точках, отмечено на портале Роспотребнадзора.
Покупать ягоды сотрудники надзорного ведомства рекомендуют в специально отведенных местах: рынках, ярмарках и развалах. Торговые точки и соседствующие с ними территории должны быть чистыми.
Кроме того, покупателям рекомендуют обращать внимание на то, чтобы ягоды были размещены под навесами, а также были выложены на подтоварниках.
Сообщается, что реализаторы должны иметь в наличии медкнижки, соблюдать правила гигиены. На торговой точке должна быть табличка с именем юрлица.
Покупатель может попросить бумаги, которые подтвердят качество и безвредность продукции. Любые данные о времени сбора, изготовителе и стоимости должны быть в свободном доступе.
Надзорное ведомство сообщает об опасности приобретения ягод вдоль автомобильных дорог. Много вредных веществ оседает на бахчевых культурах, что отражается не только на вкусе, но и на может стать причиной отравления.
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
|
Погода +17 +19
утром +20 +22 днем +22 +24
Котировки
Партнеры