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На полигоне «Кучино» не зафиксировано опасного уровня загрязнения
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Общество — 9 Августа 2017, 16:28
Проверка состояния воздуха на свалке мусора «Кучино» в Балашихе не показала наличия опасных элементов, рассказала специалистка экологического департамента Светлана Маренинова.
Сотрудники «Эко-центра» сделали пробы воздуха на свалке. Пробы были сделаны в вечернее время, когда люди жаловались на неприятные ароматы. Результаты проб продемонстрировали, что превышение допустимых норм в атмосфере не было обнаружено.
Специалисты проводили пробы на содержание диоксида азота, диоксида серы, оксида углерода. Как сообщила Маренинова, состояние атмосферы в районе свалки проверялось повторно после обращения и.о. Балашихи Сергея Юрова. Первые пробы на наличие опасных элементов в атмосфере также дали отрицательный результат.
По сведениям местного информационного агентства, проверку воздуха в районе полигона попросил провести местный житель в ходе телеэфира на канале «360». Мужчина пожаловался на неприятный аромат, которые витает в атмосфере несмотря на закрытие свалки.
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