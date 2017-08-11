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Оригинальный музей появится в Химках
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Общество — 11 Августа 2017, 13:07
Необычный музей появится в парковой зоне имени Толстого в Химках. Горожане могут сами придумать для него название, отмечают в пресс-центре администрации Химок.
Рабочие начали работу в районе парковой зоне имени Толстого. Музейный комплекс, размеры которого составят восемьсот квадратных метров, построят недалеко от смотровой площадки. Горожане смогут наблюдать великолепные виды на набережную оттуда. Масштабный проект будет включать несколько выставочных помещений, где появятся исторические ценности, и конечно, образчики современных арт-объектов.
Помимо того, на территории комплекса появятся офисные помещения, гардероб, туалеты, сувенирные магазины и техпомещения. Культурное пространство соединит в себе краеведческий музей, а также пространство для показа современных арт-объектов.
Культурные ценности в музее будут распределены по тематике: старые снимки улиц и зданий, новые фото, образцы исторического значения, примеры современного искусства.
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