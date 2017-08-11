11августа 2017
пятница
|
200 жителей Подольска смогли получить допобразование в этом году
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Общество — 11 Августа 2017, 13:08
Около двухсот горожан Подольска смогли пройти курсы повышения квалификации в этом году, рассказала глава центра занятости Ольга Новоселова.
Отмечается, что на профессиональные курсы и курсы повышения квалификации отправлено 187 жителей Подольска. Новые знания позволяю 90 процентам граждан находить работу в течение нескольких месяцев. Из 173 горожан, 107 трудоустроились.
Новоселова рассказала, что перенаправление на профессиональное переобучение – это бесплатная госуслуга. Курсы длятся не больше 1,5 месяца. Цена обучения 12 853 рубля.
Самыми эффективными считаются профессиональные курсы на получение профессий по таким направлениям: оператор котельной, водитель, газосварщик. По этим профессиям безработные граждане устраиваются на работу в течение прохождения обучения. Среди безработных пользуются популярностью курсы по программам бухучета, кадрового учета.
Курс «Автоматизация складского учета» позволяет устроится в логистические компании, на предприятия в сфере ЖКХ.
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
|
Погода +21 +23
вечером +18 +20 ночью +17 +19
Котировки
Партнеры