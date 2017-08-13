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К Дню города москвичам готовят много вкусных сюрпризов
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 13 Августа 2017, 15:39
На празднике присутствующим предложат покушать сладости из кваса, вкусный десерт и блюда из различных периодов времени. О чем сообщают организаторы «Московских сезонов».
Сообщается, что маршрут от Манежной площади, позволит рассмотреть историю развития российской кухни.
Курировать проект будут издание «Еда» и кулинары Павел и Ольга Сюткины. Кроме того, в этом мероприятии будут задействованы заведения «Бочка», Сoffee Bean, «Московское небо», Beer Happens, «Пролив».
Местные кулинары предложат гостям расстегаи и калачи,кроме того, повара приготовят форшмаки с говядиной, рыбными пирогами, беляшами и «Птичье молоко».
Из современных достижений кулинарии присутствующие будут выбирать между мороженым из кваса, сделанным по рецепту сотрудника White Rabbit Владимира Мухина. Представят и другие кулинарные эксперименты поваров.
Павел Сюткин, что «московская кухня» - это гораздо более широкое понятие, чем еда, приготовленная в Москве.
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