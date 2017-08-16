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Жителей Канала имени Москвы могут оставить без электричества из-за задолженности
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Общество — 16 Августа 2017, 19:00
Инспекция энергокомплекса «Канал имени Москвы» позволила зафиксировать значительные нарушения в пользовании электроэнергией в этом районе. Должников отключат от электроэнергии, отмечают представители государственного предприятия.
Долг жителей этого района превысил отметку в 70 миллионов рублей. Значительная часть неплательщиков проживает в Дмитровском и Талдомском районе МО. Районные УК будут отключать нарушителей от подачи электричества.
Первых неплательщиков отключили 8 августа. Дмитровские коммунальщики отключили три дома на Садовой и Вокзальной улицах. Сегодня электричество отключили в Икше – от подачи электроэнергии отключать 4 объекта – на улице Инженерной и Водников.
Глава управления «Канал имени Москвы» Герман Елянюшкин отметил, что коммунальщики вынуждены были прибегнуть к этим мерам. Неплательщиков регулярно предупреждали о долге, однако оплата от них так и не поступила.
Задолжники – это жильцы многоэтажных и частных домов. Они находятся в селе Карманово и Яхроме.
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