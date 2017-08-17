Власти оборудуют больше 50 поездов специальными трапами

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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 17 Августа 2017, 22:22
Больше пятидесяти поездов будет снабжено специальными конструкциями для удобного перемещения с платформы в вагон, рассказали представители Федеральной пассажирской компании.
ФПК снабдила спецтрапами 47 фирменных составов, и семь скоростных поездов, в общей сложности 1400 вагонов.
Сообщается, что конструкции используют для удобного перемещения с платформы в вагон.
Специальные переходы обеспечат комфортные условия перемещения пассажирам с детьми, старикам и инвалидам. Переходные конструкции отличаются высокой прочностью.
Они быстро снимаются и не мешают перемещению пассажиров по поезду.
Трапы первый раз были использованы в 2015 году. Их разместили в 15 подвижных составах пассажирской компании. Сегодня компания продумывает вопрос снабжения такими трапами всех вагонов, которые приезжают на высокие платформы.
Спецтрапы обеспечат необходимый уровень безопасности и позволят маломобильным гражданам путешествовать с комфортом.
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