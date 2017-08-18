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Москвичи недовольны автоматическим подключением телефонов к Wi‑Fi в автобусах
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Общество — 18 Августа 2017, 19:37
Жители столицы недовольны функционированием беспроводного интернета в общественном транспорте. Выясняется, что телефоны сами подключаются к сети, что не позволяет гражданам использовать мобильный интернет, отмечает издание «Ведомсти».
После того, как были объединены беспроводные сети общественного транспорта в столице телефоны горожан начали автоматически подключаться к системе беспроводного интернета проезжающего транспорта. Об этом сообщают многие интернет-пользователи.
Сообщается, что после того, как телефон запоминает сеть в подземке, то на «земле» начинает подключаться к сетям общественного транспорта. Браузер телефона автоматически переходит на страницу «МаксимаТелекома». Горожанам приходится убирать сеть. А все потому, что телефон из-за имеющихся настроек сохраняет идентификатор беспроводной сети, и после подключается к ней автоматически.
Представители «МаксимаТелеком» отмечают, что проблема не имеет массового характера.
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