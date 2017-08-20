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В Московскую область пришел малиновый бум
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 20 Августа 2017, 16:32
Сильные дожди, которые прошли в столице ранее, обошли стороной большую часть региона. Лес в Наро-Фоминске они минули. Однако в этой части региона наблюдается малиновый бум.
Бывалые сборщики дикорастущих ягод отмечают, что малины в этом году было немного, однако на прошлой неделе удалось обнаружить участок с малиновыми зарослями на освещаемой солнцем поляне. После нескольких ходок удалось собрать десять литров малины.
Чтобы быстрее собрать ягоды, используются специальные лукошки из обрезной пластиковой бутылки, повешенные на шею. Руки свободны, что позволяет быстрее собирать ягоды.
Лесная малина приносит урожай в течение месяца. Сначала на участках, где много солнца, затем в местах с тенью. Малину чаще всего можно обнаружить на месте вырубок. Она может цвести там много лет, пока ее не потеснят заросли осины и рябины. Малина также растет на опушках и просеках.
В лесу можно встретить малину разных сортов. Найдите крупные заросли и приступайте к сбору ягод. Через несколько дней можно продолжить сборы на этом месте.
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