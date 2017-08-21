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Около 40 000 детей обучаются в экоцентрах Москвы ежегодно
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 21 Августа 2017, 20:13
Сорок тысяч детей каждый год получают экологические знания в семи экоцентрах столицы. В этом году количество подобных центров увеличится, рассказал глава московского отделения охраны окружающей среды Антон Кульбачевский.
В столице открыто 7 экоцентров, каждый год около сорока тысяч детей получают там соответствующие знания и узнают о трудностях, имеющих место в экологии. В этом году количество подобных центров собирают увеличить на 10, отметил Кульбачевский.
Кроме того, в этом году начнет работать пчелиный музей на ВДНХ, музей леса в Измайловском парке.
Строительство экоцентров намерены завершить в этом году. Работу над этим проектом намерены расширить, так как сегодня экообразование очень востребовано. Стоит отметить, что число участников в экологической олимпиаде увеличивается каждый год.
21 и 22 августа в Москве на Климатическом форуме пройдет встреча экспертов, которые обговорят проблемы климатологии на заседаниях и круглых столах. Кроме того, в рамках форума будет открыт экокинотеатр. Специалисты обговорят влияние мегаполисов на природу и погоды на экономику.
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