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В Москве используют систему раннего метеорологического мониторинга
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 23 Августа 2017, 18:34
Система метеорологического прогнозирования будет использована в столице. Она позволит определять сильные дожди, снегопады и другие явления, с учетом степени их вреда для определенного района.
Глава ведомства охраны окружающей среды Антон Кульбачевский, проектом системы раннего метеорологического прогнозирования для городов заняты представители МЧС, Росгидромет и власти столицы. К декабрю собираются разработать дорожную карту проекта, приобрести новое оборудование. Росгидромет собирается получить суперкомпьютер.
Система будет запущена в Москве до конца 2019 года. Если проект будет реализован удачно, то столичный опыт задействуют для всех городов в стране. Система будет пользоваться популярностью в мегаполисах.
Установка позволит точно определять природные явления и уровень их опасности за несколько часов до начала.
Будет увеличено число метеостанций, которые в режиме реального времени будут отслеживать и направлять информацию в единый центр.
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