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2000 спасателей обеспечат безопасность детей в школах 1 сентября
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 31 Августа 2017, 01:50
В МО две тысячи представителей оперативных организаций обеспечат порядок 1 сентября, отмечают в пресс-центре областной администрации.
Сегодня в школах МО будут работать представители оперативных бригад. На работу намерены выйти две тысячи оперативников и 600 единиц специальной техники.
Пожарную безопасность в образовательных заведениях обеспечат представители МЧС РФ и «Мособлпожспас».
Известно, что перед началом занятий представители оперативных бригад проинспектировали на предмет выполнения норм пожарной безопасности 3800 школ.
Во время инспекций пожарники осмотрели пожарные гидранты и выходы, работоспособность предметов пожаротушения, выполнение других норм.
В этом месяце проведут месячник безопасности. В образовательных заведениях пройдут специальные уроки, на которых детям напомнят о правилах ежедневной безопасности. А также задействую учащихся в практических занятиях по эвакуации. Такие уроки снижают вероятность травматизма при возникновении ЧС.
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