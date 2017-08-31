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2000 спасателей обеспечат безопасность детей в школах 1 сентября

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Общество — 31 Августа 2017, 01:50

В МО две тысячи представителей оперативных организаций обеспечат порядок 1 сентября, отмечают в пресс-центре областной администрации.
Сегодня в школах МО будут работать представители оперативных бригад. На работу намерены выйти две тысячи оперативников и 600 единиц специальной техники.
Пожарную безопасность в образовательных заведениях обеспечат представители МЧС РФ и «Мособлпожспас».
Известно, что перед началом занятий представители оперативных бригад проинспектировали на предмет выполнения норм пожарной безопасности 3800 школ.
Во время инспекций пожарники осмотрели пожарные гидранты и выходы, работоспособность предметов пожаротушения, выполнение других норм.
В этом месяце проведут месячник безопасности. В образовательных заведениях пройдут специальные уроки, на которых детям напомнят о правилах ежедневной безопасности. А также задействую учащихся в практических занятиях по эвакуации. Такие уроки снижают вероятность травматизма при возникновении ЧС.


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