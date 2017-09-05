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На стадионах к ЧМ-2018 установят специальные сканеры для проверки транспорта
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 5 Сентября 2017, 11:15
На время спортивного первенства в 2018 году на спортивных объектах в РФ, где будут проводится игры, разместят сканирующие системы, которые будут проверять габаритные авто, чтобы предотвратить провоз оружия и взрывчатых веществ на стадионы, рассказал представитель ФТС Руслан Давыдов.
Будет установлено 10 сканирующих систем – одна на каждом спортивном объекте, где состоятся игры. Сканер будет проверять авто и габаритные вещи и создавать объемные изображения проверенных предметов. Сканеры – это идеальный инструмент для обнаружения контрабанды и террористов. Кроме того, через сканер не получится пронести оружие.
Некоторые сканирующие системы работают 10 лет. Их давно нуждаются в замене и ФТС намерена обновить оборудование к ЧМ-2018. На это предоставят средства из государственного бюджета.
К спортивному мероприятию увеличиться поток контрабандной продукции с фальшивой символикой чемпионата и известных брендов. Ранее было обнаружено 20 миллионов единиц такой продукции – одежда и сувениры. Согласно статистике, организация масштабных мероприятий способствует провозу контрафакта. Поэтому сотрудники ФТС готовятся к этому.
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