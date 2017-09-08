08сентября 2017
пятница
|
В Москве деревянные бордюры выкрасили под гранит
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Общество — 8 Сентября 2017, 01:03
Интернет-пользователи опубликовали в сети снимки бордюров из дерева в центре столицы. На фото отчетливо видно, что они раскрашены под гранит.
На просторах интернета выложили снимки обновленных бордюров, которые в реальности оказались деревянными брусками, покрашенными под гранит.
Интернет-пользователь Виктор Бельцов отметил, что бруски обрабатывали ранее под дождем.
В комментариях к публикациям пользователи предположили, что именно так и было задумано. Кто-то предложил вместо плитки укладывать брусья в следующем году.
Пользователь nameddin сыронизировал, что брус – это экологический газон в ответ на негативные комментарии некоторых подписчиков.
На страничке сообщества в Фейсбук жителей Москвы заверили, что решение имеет временный характер.
Сообщается, что небольшие площадки с травой в районе Парка Культуры будут использованы для зеленых насаждений. Однако время для посадки еще не пришло, работы начнутся в конце года
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
|
Погода +10 +12
утром +11 +13 днем +14 +16
Котировки
Партнеры