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В Москве собираются установить памятник Сергею Бодрову‑младшему
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Общество — 21 Сентября 2017, 00:03
В честь известного российского актера Сергея Бодрова-младшего решили инициировать оригинальный проект: через год в столице будет установлен именной памятник. Стоимость работ - 2,5 миллиона рублей.
Проект собирались реализовать в этом году, но некоторые причины не позволили воплотить его в жизнь. Поэтому памятное изваяние установят летом следующего года, пояснил куратор проекта Роман Сергеев.
Инициаторы проекта презентовали макет: это будет бронзовая статуя, представляющая героя Бодрова в кинокартинах «Брат» и «Брат-2». Перед памятником напишут фразу «Я думаю, что сила в правде».
Проект обойдется в 2,5 миллиона рублей. Один из участников группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов отметил, что сбор средств начался летом прошлого года и был завершен 27 декабря. Было собрано 450 000 рублей.
Памятник собираются установить на Покровском бульваре или в парк на Кудринской площади. Локации находятся в процессе обсуждения властями.
Бодрова младшего знаменитым сделали работы Алексея Балабанова «Брат» и «Брат-2».
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