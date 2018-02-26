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Примерно 6 резидентов нашли для особой экономической зоны в Кашире
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 26 Февраля 2018, 15:27
В понедельник было проведено интервью заместителя председателя правительства Московской области – министра инвестиций и инноваций Подмосковья Дениса Буцаева.
В настоящие время в Подмосковье работают три ОЭЗ: «Дубна», «Исток» и «Ступино Квадрат». Первое место заняла «Дубна» в прошлом году в рейтинге инвестиционной привлекательности особых экономических зон нашей страны.
Ранее в ходе проведения ежегодного обращения к жителям региона 14.02.2018 года Воробьевым было поручено областному министерству инвестиций и инноваций подать заявку на создание особой экономической зоны (ОЭЗ) в Кашире.
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